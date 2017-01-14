Скандал в Кремле: организаторы концерта для одаренных детей опоздали на праздник

Москва, 14 января. Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что организаторы церемонии вручения премий для одаренных детей Art-Premium People Awards опоздали на мероприятие в Кремлевском дворце.

По ее словам, несмотря на это, концерт состоялся и премии были вручены.

«Пока ждали организаторов, было принято решение начать концерт, который ожидали родители и дети. Концерт состоялся, премии были вручены», — сказала Крылова.

Она также уточнила, что площадка была арендована Комитетом по культуре правительства Санкт-Петербурга.