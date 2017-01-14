Пушков назвал заявления Трампа и Тиллерсона очень противоречивыми

Москва, 14 января. Сенатор Алексей Пушков считает заявления будущего президента США Дональда Трампа, кандидата на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона и кандидата на пост главы Пентагона Джеймса Мэттиса весьма противоречивыми. Такое мнение он выразил в социальной сети Twitter.

По словам Пушкова, администрация Трампа пока не выработала единую политику в отношении Российской Федерации.

Сенатор добавил, что битва будущего президента и «коалиции врагов» не завершится ничейным исходом. Пушков видит два возможных развития событий: либо победит Трамп, либо противоположная сторона не позволит ему управлять Соединенными Штатами Америки.

В этом противостоянии Пушков отдал предпочтение миллиардеру.

Ранее в штабе Дональда Трампа рассказали о подготовке к предстоящим переговорам с президентом РФ.