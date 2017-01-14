Пугачева как оливье: Эрнст высказался о формате «огонька» и Примадонне

Москва, 14 января. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст отреагировал на недовольство многих россиян содержанием традиционного «новогоднего огонька» в эфире «Первого канала».

Эрнст заступился за певицу Аллу Пугачеву, которой досталась изрядная доля общественной критики. Гендир «Первого канала» считает, что Примадонна воспринимается многими телезрителями как неотъемлемая часть праздника, подобно салату Оливье.

Кроме того, Эрнст выступил против существенных изменений в формат новогоднего эфира.

Ранее эстрадный певец Филипп Киркоров нелестно высказался об авторе петиции из Ростова, назвавшем «новогодний огонек» скучным.