FAN-TV Лента новостей
Пугачева как оливье: Эрнст высказался о формате «огонька» и Примадонне
Общество

Пугачева как оливье: Эрнст высказался о формате «огонька» и Примадонне

Сегодня 0:44
32

Пугачева как оливье: Эрнст высказался о формате «огонька» и Примадонне

Москва, 14 января. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст отреагировал на недовольство многих россиян содержанием традиционного «новогоднего огонька» в эфире «Первого канала».

Эрнст заступился за певицу Аллу Пугачеву, которой досталась изрядная доля общественной критики. Гендир «Первого канала» считает, что Примадонна воспринимается многими телезрителями как неотъемлемая часть праздника, подобно салату Оливье.

Кроме того, Эрнст выступил против существенных изменений в формат новогоднего эфира.

Ранее эстрадный певец Филипп Киркоров нелестно высказался об авторе петиции из Ростова, назвавшем «новогодний огонек» скучным.

комментарии
Сергей Свазовский
#алла пугачева #константин эрнст
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Вчера 22:30
482

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Вчера 21:01
190

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Вчера 20:33
245

Судьба Чернобыля: приведет ли к катастрофе прекращение достройки Хмельницкой АЭС

Вчера 20:06
709

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Вчера 19:42
186
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Иностранцы попытались объяснить, зачем России Старый Новый год

0:15

Более 1 млн человек просят помиловать Сноудена

23:57

МВД Украины отрицает выдачу оружия Порошенко и украинским чиновникам

23:54

Сирия: боевики обстреляли Хаму и Идлиб

23:39

Поклонская напомнила о старом уголовном деле против Порошенко

23:33

Найденные журналистом в Донбассе останки принадлежат пассажиру MH17

23:29

Сирия: к режиму перемирия присоединились поселения в провинции Хама

23:28

Ученые нашли оптимальную разницу в возрасте для счастливого брака

23:18

Мальчик с синдромом Дауна потерял речь после изъятия из своей семьи

23:14

Похищенную 18 лет назад американку нашли живой

23:11

Украина провела ракетные учения вблизи Крыма

22:57

«Барселона» уволила директора клуба из-за неосторожного высказывания о Месси

22:55
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Иностранцы попытались объяснить, зачем России Старый Новый год
Читать
Закрыть