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На посошок: Обама пригласил Трампа на чаепитие перед инаугурацией

14 Января 2017 00:45
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На посошок: Обама пригласил Трампа на чаепитие перед инаугурацией

Вашингтон, 14 января. В следующую пятницу, 20 января уходящий глава американского государства Барак Обама проведет чаепитие со своим преемником Дональдом Трампом. Мероприятие состоится как раз перед инаугурацией нового президента. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

По словам Эрнеста, в пятницу, 20 января, Барак Обама и его супруга устроят чаепитие с четой Трампов Дональдов и Меланией.

Пресс-секретарь Обамы рассказал, что после чаепития Обама и Трамп отправятся к зданию конгресса, там уже состоится церемоний инаугурации. После того, как мероприятие закончится Барак и Мишель Обама из Капитолия на вертолете отправятся на военно-воздушную базу Эндрюс под Вашингтоном. 

Там уходящий американский президент произнесет перед военными свою прощальную речь, а затем вместе с супругой в последний раз на президентском самолете отправится в место, которое, по словам Эрнеста, будет названо отдельно.


 

Ксения Бекетова

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