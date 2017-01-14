Иностранцы попытались объяснить, зачем России Старый Новый год

14 Января 2017 00:15 48

Москва, 14 января. Жители США и сотрудники RT из других государств высказали свое мнение о специфическом русском празднике — Старом Новом годе.

Корреспондент Хасан Насср отмечает, что даже название праздника выглядит очень странно. Тем не менее, он не считает его лишним. Насср говорит, что такой день — прекрасный повод собраться в кругу семьи.

Ведущая Надира Тюдор тоже удивляется идее отмечать праздники в соответствии с юлианским календарем. Она добавляет, что наблюдать эту традицию очень интересно, — передает RT.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало об исторических корнях Старого Нового года.