FAN-TV Лента новостей
Более 1 млн человек просят помиловать Сноудена
Весь мир

Более 1 млн человек просят помиловать Сноудена

Вчера 23:57
62

Более 1 млн человек просят помиловать Сноудена

Вашингтон, 13 января. Пользователи Интернета продолжают ставить свои подписи под петицией, обращенной к уходящему главе американского государства Бараку Обаме о помиловании бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. На данный момент число подписавшихся уже составляет более 1 млн человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Сам Сноуден уже выразил благодарность своим сторонникам и отметил, что это только начало битвы. 

«Неважно, нынешний президент или другой положит конец войне с разоблачителями, вы уже оставили свое послание в истории. Я боялся, что никому не будет до этого дела, я ошибался», — написал Сноуден на своей личной странице в социальной сети Twitter.
 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Вчера 22:30
375

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Вчера 21:01
173

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Вчера 20:33
226

Судьба Чернобыля: приведет ли к катастрофе прекращение достройки Хмельницкой АЭС

Вчера 20:06
654

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Вчера 19:42
179
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Более 1 млн человек просят помиловать Сноудена

23:57

МВД Украины отрицает выдачу оружия Порошенко и украинским чиновникам

23:54

Сирия: боевики обстреляли Хаму и Идлиб

23:39

Поклонская напомнила о старом уголовном деле против Порошенко

23:33

Найденные журналистом в Донбассе останки принадлежат пассажиру MH17

23:29

Сирия: к режиму перемирия присоединились поселения в провинции Хама

23:28

Ученые нашли оптимальную разницу в возрасте для счастливого брака

23:18

Мальчик с синдромом Дауна потерял речь после изъятия из своей семьи

23:14

Похищенную 18 лет назад американку нашли живой

23:11

Украина провела ракетные учения вблизи Крыма

22:57

«Барселона» уволила директора клуба из-за неосторожного высказывания о Месси

22:55

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о массовой фальсификации продуктов в РФ

22:39
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
МВД Украины отрицает выдачу оружия Порошенко и украинским чиновникам
Читать
Закрыть