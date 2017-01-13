Более 1 млн человек просят помиловать Сноудена

Вашингтон, 13 января. Пользователи Интернета продолжают ставить свои подписи под петицией, обращенной к уходящему главе американского государства Бараку Обаме о помиловании бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. На данный момент число подписавшихся уже составляет более 1 млн человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Сам Сноуден уже выразил благодарность своим сторонникам и отметил, что это только начало битвы.

«Неважно, нынешний президент или другой положит конец войне с разоблачителями, вы уже оставили свое послание в истории. Я боялся, что никому не будет до этого дела, я ошибался», — написал Сноуден на своей личной странице в социальной сети Twitter.

