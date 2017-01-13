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Украина

МВД Украины отрицает выдачу оружия Порошенко и украинским чиновникам

13 Января 2017 23:54
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МВД Украины отрицает выдачу оружия Порошенко и украинским чиновникам

Киев, 13 января. Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива потребовал доказательств факта выдачи наградного оружия главой МВД Арсеном Аваковым украинским чиновникам.

Кива заявил, что если эта информация не будет подтверждена, он будет считать ее недостоверной, и потребует опровержения.

Заявление Кивы стало реакцией на появившуюся в СМИ информацию о выдаче наградного оружия Петру Порошенко и 400 украинским чиновникам.

Ранее народный депутат Украины Антон Геращенко заподозрил Арсена Авакова в желании метнуть стакан в Порошенко.

Сергей Свазовский

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