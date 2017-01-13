Сирия: боевики обстреляли Хаму и Идлиб

Дамаск (Сирия), 13 января. За прошедшие сутки Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии зафиксировано три нарушения режима прекращения боевых действий.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны России, нарушения два нарушения специалисты зафиксировали в Хаме и одно в провинции Идлиб.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что с 30 декабря прошлого года на сирийской территории действует режим тишины.

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