Поклонская напомнила о старом уголовном деле против Порошенко

13 Января 2017 23:33 52

Симферополь, 13 января. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская, работавшая до 2014 года в генеральной прокуратуре Украины, напомнила, что Петр Порошенко был фигурантом уголовного дела о насильственном захвате власти на Украине в феврале 2014 года.

Поклонская отметила, что такие политические деятели как Порошенко, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Турчинов, Парубий и другие организаторы государственного переворота на Украине, были внесены в единый реестр досудебных расследований.

Ранее Наталья Поклонская обратилась к киевским властям с призывом восстановить порядок на Украине. По ее мнению, первым шагом на пути к установлению порядка должно стать объективное расследование событий, связанных с государственным переворотом на Украине 2014 года.