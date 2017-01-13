Сирия: к режиму перемирия присоединились поселения в провинции Хама

Дамаск (Сирия), 13 января. За прошедшие сутки к соблюдению режима прекращения огня в Сирии присоединись 14 населенных пунктов. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Режим тишины отныне будет соблюдаться в Мазарии эль Джаджии, Загрет эль Асе, Сармии, Касарине, Дахет эль Баселе, Мрадии, Кремише, Азабади, Шехабдале, Джарнии эль Аси, Джане, Эль-Джаджии, Эйнь эль Хайяте и Аль-Амуде, расположенных в провинции Хаме. В настоящее время приверженность режиму прекращения огня подтвердили представители 1115 поселений.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму тишину с незаконными вооруженными формированиями в Хомсе, Хаме, Алеппо и Эль-Кунейтре.