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Найденные журналистом в Донбассе останки принадлежат пассажиру MH17
Общество

Найденные журналистом в Донбассе останки принадлежат пассажиру MH17

Сегодня 23:29
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Найденные журналистом в Донбассе останки принадлежат пассажиру MH17

Амстердам, 13 января. Останки, которые были найдены голландским журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17. Об этом сообщает пресс-служба голландской прокуратуры.

«Криминалистическая экспертиза подтвердила, что одним из изъятых предметов является человеческая кость, которая по результатам тестов ДНК принадлежит одному из погибших пассажиров рейса MH17», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что 9 января голландский журналист Микель Спеккерс был задержан в аэропорту Амстердама с обломками авиалайнера МН17, которые он привез из Донбасса. Спеккерс сообщил, что кроме обломков обнаружил на месте крушения МН17 человеческие кости, которые могут принадлежать жертвам авиакатастрофы.

комментарии
Кирилл Иванов
#микель спеккерс
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Сирия: к режиму перемирия присоединились поселения в провинции Хама
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