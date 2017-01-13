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Ученые нашли оптимальную разницу в возрасте для счастливого брака
Общество

Ученые нашли оптимальную разницу в возрасте для счастливого брака

Сегодня 23:18
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Ученые нашли оптимальную разницу в возрасте для счастливого брака

Атланта, 13 января. Ученым из Соединенных Штатов Америки удалось выяснить, какая разница в возрасте супругов обеспечит счастливый брак.

Оказалось, что для того, чтобы в семье царила идиллия, один из супругов должен быть старше другого на один год. В исследовании приняли участие порядка трех тысяч супружеских пар. В тех семьях, где разница в возрасте не превышает один год, шансы на развод сводятся к нулю. В том случае, если разница в возрасте больше пяти лет, шансы на разрыв достигают 18%. Если один из супругов старше своего избранница на десять лет, то вероятность развода приближается к 40%.

Разница в возрасте больше 20 лет практически сводит на нет шансы на благополучный брак — почти 95% семей распадаются. По словам специалистов, причина кроется в разных взглядах на жизнь.

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Настасья Шеркунова
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