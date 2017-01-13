Похищенную 18 лет назад американку нашли живой

Южная Каролина, 13 января. В США нашлась девушка, которая была похищена 18 лет назад из роддома. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на полицию штат Южная Каролина.

По данным полиции, к краже новорожденной причастна темнокожая женщина по имени Глория Уильямс, которая пробралась в роддом в костюме медицинского работника и похитила малышку.

Отмечается, что все эти годы полиция вела поиск ребенка. По данному делу было получено более 2,5 тысяч сообщений, в которых называлось предполагаемое местонахождении похищенной девочки, благодаря одному из них удалось найти ребенка.

Ранее сообщалось, что сотрудники московской полиции нарушили тайну усыновления, сообщив изъятым из приемной семьи детям, что мама и папа им не родные.