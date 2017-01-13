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Мальчик с синдромом Дауна потерял речь после изъятия из своей семьи
Происшествия

Мальчик с синдромом Дауна потерял речь после изъятия из своей семьи

Сегодня 23:14
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Мальчик с синдромом Дауна потерял речь после изъятия из своей семьи

Москва, 13 января. Мальчик с синдромом Дауна полностью потерял речь после того, как его изъяли из многодетной семьи.

В приюте, куда доставили ребенка, решили, что он немой. Несмотря на это обстоятельство, полицейские пытались его допросить.

За многодетную семью заступилась омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова. Двое детей уже вернулись к матери, Светлане Дель. Еще восемь детей по-прежнему находятся в инфекционном отделении одной из столичных больниц, — передает Life.ru.

Ранее сообщалось о маленьком мальчике из Санкт-Петербурга, получившем серьезные ожоги при купании в ванной.

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Сергей Свазовский
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