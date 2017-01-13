FAN-TV Лента новостей
Украина провела ракетные учения вблизи Крыма
Украина

Украина провела ракетные учения вблизи Крыма

Сегодня 22:57
38

Украина провела ракетные учения вблизи Крыма

Киев, 13 января. Силы противовоздушной обороны Украины провели тактико-специальные учения в Херсонской области недалеко от Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Украинское оборонное ведомство уточняет, что речь идет о совместных учениях подразделения ПВО тактической группировки «Юг» и боевого обеспечения.

В Минобороны Украины также сообщили, что военнослужащие отработали маскировку при изменении стартовой позиции, а также скоординированное передвижение колонны на дальние расстояния.

Ранее сообщалось о намерении норвежских властей провести учения в приграничной с РФ зоне. Руководство норвежского командования заверило, что учения пройдут на значительном расстоянии от границы России.

комментарии
Сергей Свазовский
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Сегодня 22:30
134

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Сегодня 21:01
148

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Сегодня 20:33
202

Судьба Чернобыля: приведет ли к катастрофе прекращение достройки Хмельницкой АЭС

Сегодня 20:06
564

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Сегодня 19:42
161
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Украина провела ракетные учения вблизи Крыма

22:57

«Барселона» уволила директора клуба из-за неосторожного высказывания о Месси

22:55

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о массовой фальсификации продуктов в РФ

22:39

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Renault

22:36

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

22:30

Сотрудники полиции нарушили тайну усыновления, сообщив детям, что они приемные

22:27

МИД РФ: ИГ и «Джебхат ан-Нусра» применяют химическое оружие в Сирии

22:13

ИГИЛ поставили под сомнение миф о неуязвимости немецкого танка «Леопард»

22:06

Киев подтвердил, что ДНР передала ВСУ тела подорвавшихся на мине в Донбассе военных

21:59

Эрнст сравнил Пугачеву с оливье и заступился за «огонек»

21:51

Госдеп США заявил, что не получил приглашения на переговоры по Сирии в Астане

21:48

Госдеп рассказал об отношении к контактам администрации Трампа с послом РФ

21:47
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
«Барселона» уволила директора клуба из-за неосторожного высказывания о Месси
Читать
Закрыть