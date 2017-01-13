Украина провела ракетные учения вблизи Крыма

Киев, 13 января. Силы противовоздушной обороны Украины провели тактико-специальные учения в Херсонской области недалеко от Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Украинское оборонное ведомство уточняет, что речь идет о совместных учениях подразделения ПВО тактической группировки «Юг» и боевого обеспечения.

В Минобороны Украины также сообщили, что военнослужащие отработали маскировку при изменении стартовой позиции, а также скоординированное передвижение колонны на дальние расстояния.

Ранее сообщалось о намерении норвежских властей провести учения в приграничной с РФ зоне. Руководство норвежского командования заверило, что учения пройдут на значительном расстоянии от границы России.