«Барселона» уволила директора клуба из-за неосторожного высказывания о Месси

Барселона, 13 января. Испанский футбольный клуб «Барселона» уволил директора по взаимодействию с Королевской испанской футбольной федерацией Пере Гратакоса из-за высказывания в адрес форварда Лионеля Месси. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Барселона» — это не только Месси, так как к победе идет вся команда. Без Неймара, Луиса Суареса, Андреса Иньесты, Жерара Пике и других Лионель не был бы таким хорошим игроком», — сказал Гратакос.

Решение об увольнении принял исполнительный директор клуба Альберт Солер, который пояснил, что Пере Гратакос публично высказал свое мнение, которое не совпадает с официальной позицией клуба.

Ранее сообщалось, что вандалы спилили половину статуи знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси, которая была установлена в 2015 году в Буэнос-Айресе.