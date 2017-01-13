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Роспотребнадзор прокомментировал информацию о массовой фальсификации продуктов в РФ
Общество

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о массовой фальсификации продуктов в РФ

Сегодня 22:39
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Роспотребнадзор опроверг информацию о фальсификации четверти продуктов в РФ

Москва, 13 января. Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что 25% продуктов питания в России являются фальсифицированными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, среди фальсифицированных продуктов, которые представлены на пищевом рынке России, лидируют импортная рыба и бахчевые.

«Наибольший объем несоответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами», — пояснили в ведомстве.

Стоит напомнить, что ранее представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что четверть пищевой продукции, которая представлена на российском рынке, является фальсифицированной.

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Кирилл Иванов
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