Роспотребнадзор прокомментировал информацию о массовой фальсификации продуктов в РФ

Москва, 13 января. Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что 25% продуктов питания в России являются фальсифицированными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, среди фальсифицированных продуктов, которые представлены на пищевом рынке России, лидируют импортная рыба и бахчевые.

«Наибольший объем несоответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами», — пояснили в ведомстве.

Стоит напомнить, что ранее представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что четверть пищевой продукции, которая представлена на российском рынке, является фальсифицированной.