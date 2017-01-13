Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Renault

Париж, 13 января. Прокуратура Парижа открыла производство в отношении автомобильной компании Renault по подозрению в фальсификации данных о выхлопах дизельных двигателей. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

По информации агентства, следствие возглавят три следователя. Один из лидеров французского рынка автомобилестроения подозревается в намеренном обмане потребителей.

Следствие считает, что автомобили Renault могут оказаться опасными для человеческого здоровья и животных.

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