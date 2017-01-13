Сотрудники полиции нарушили тайну усыновления, сообщив детям, что они приемные

Москва, 13 января. Сотрудники полиции нарушили тайну усыновления, сообщив изъятым из приемной семьи детям, что мама и папа им не родные. Об этом сообщает интернет-издание Life.

Как выяснилось, самые младшие дети из приемной семьи не знали, что родители взяли их из детского дома, таким образом, сотрудники полиции нарушили тайну усыновления.

Ранее органы опеки и сотрудники полиции в Москве изъяли из приемной семьи 12 детей. В семье было 12 приемных детей, восемь из которых инфицированы ВИЧ. При этом родители были в курсе и осознанно пошли на этот шаг. По предварительным данным, дети были изъяты из семьи после того, как один из них пожаловался в детском саду, что папа его бьет.