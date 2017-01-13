МИД РФ: ИГ и «Джебхат ан-Нусра» применяют химическое оружие в Сирии

Москва, 13 января. Террористы запрещенных в России формирований «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» применяют химическое оружие иприт и зарин. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Действия ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и близких им группировок Захарова охарактеризовала как «химический терроризм». Она подчеркнула, что боевики продолжают использовать боевые отравляющие вещества иприт и зарин.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что один из наиболее ранних случаев использования химического оружия против сирийских правительственных войск и мирного населения был зафиксирован весной 2013 года.

Россия неоднократно предпринимала попытки вынести на рассмотрение совета безопасности ООН проблемы «химического» терроризма, однако «друзья Сирии» эту инициативу не поддержали, - сказала Захарова.

Ранее Госдеп США признался, что не получил приглашение на переговоры по Сирии в Астане.