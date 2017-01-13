ИГИЛ поставили под сомнение миф о неуязвимости немецкого танка «Леопард»

Москва, 13 января. Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ уничтожили десять танков турецкой армии в сирийском городе Эль-Баб. Об этом сообщает немецкий информационно-политический журнал Focus.

По данным издания, в ходе операции «Щит Евфрата», которую проводят вооруженные силы Турции в Сирии, боевики ИГИЛ уничтожили десять танков «Леопард-2». Танк «Леопард-2» производится в Германии фирмой MTU.

Как выяснилось, террористы воспользовались конструкционным недостатком немецкого танка, который имеет слабую защиту с флангов и тыла, что позволило террористам поставить под сомнение миф о неуязвимости «Леопарда».

Ранее в Пентагоне заявили, что ведут активные переговоры с Турцией об участии в операции «Щит Евфрата», которую проводит Анкара в районе сирийского города Эль-Баб.