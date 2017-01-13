FAN-TV Лента новостей
Киев подтвердил, что ДНР передала ВСУ тела подорвавшихся на мине в Донбассе военных
Украина

Киев подтвердил, что ДНР передала ВСУ тела подорвавшихся на мине в Донбассе военных

Сегодня 21:59
119

Киев подтвердил, что ДНР передала ВСУ тела подорвавшихся на мине в Донбассе военных

Киев, 13 января. Пресс-служба Минобороны Украины подтвердила, что представители Донецкой народной республики (ДНР) передали украинской стороне тела военнослужащих ВСУ, которые подорвались на мине у линии разграничения в Донбассе.

Как говорится в сообщении украинского оборонного ведомства, тела троих бойцов передадут представителям Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и следственным органам Национальной полиции Украины. Минобороны также информирует, что причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военные, официально установит судебно-медицинская экспертиза.

Читайте также: ФАН публикует фото передачи Киеву погибших у границы ДНР морпехов ВСУ

Напомним, что трое украинских солдат, пропавших 8 января, подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа республиканской линии обороны в районе села Октябрь (к югу от Донецка).

комментарии
Тимур Румянцев
#днр #ато #киев #донбасс #украина
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Сегодня 22:30
134

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Сегодня 21:01
148

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Сегодня 20:33
202

Судьба Чернобыля: приведет ли к катастрофе прекращение достройки Хмельницкой АЭС

Сегодня 20:06
564

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Сегодня 19:42
161
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Украина провела ракетные учения вблизи Крыма

22:57

«Барселона» уволила директора клуба из-за неосторожного высказывания о Месси

22:55

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о массовой фальсификации продуктов в РФ

22:39

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Renault

22:36

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

22:30

Сотрудники полиции нарушили тайну усыновления, сообщив детям, что они приемные

22:27

МИД РФ: ИГ и «Джебхат ан-Нусра» применяют химическое оружие в Сирии

22:13

ИГИЛ поставили под сомнение миф о неуязвимости немецкого танка «Леопард»

22:06

Киев подтвердил, что ДНР передала ВСУ тела подорвавшихся на мине в Донбассе военных

21:59

Эрнст сравнил Пугачеву с оливье и заступился за «огонек»

21:51

Госдеп США заявил, что не получил приглашения на переговоры по Сирии в Астане

21:48

Госдеп рассказал об отношении к контактам администрации Трампа с послом РФ

21:47
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Украина провела ракетные учения вблизи Крыма
Читать
Закрыть