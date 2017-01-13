Киев подтвердил, что ДНР передала ВСУ тела подорвавшихся на мине в Донбассе военных

Киев, 13 января. Пресс-служба Минобороны Украины подтвердила, что представители Донецкой народной республики (ДНР) передали украинской стороне тела военнослужащих ВСУ, которые подорвались на мине у линии разграничения в Донбассе.

Как говорится в сообщении украинского оборонного ведомства, тела троих бойцов передадут представителям Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и следственным органам Национальной полиции Украины. Минобороны также информирует, что причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военные, официально установит судебно-медицинская экспертиза.

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Напомним, что трое украинских солдат, пропавших 8 января, подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа республиканской линии обороны в районе села Октябрь (к югу от Донецка).