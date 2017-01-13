Эрнст сравнил Пугачеву с оливье и заступился за «огонек»

Москва, 13 января. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что выступления Аллы Пугачевой стали такой же традицией, как и салат Оливье за праздничным столом. Заявление Эрнста послужило ответом на петицию, инициированную жителем Ростова.

Ростовчанин считает, что новогоднее шоу стало скучным. Обращение нашло поддержку у десятков тысяч россиян.

В то же время, руководитель «Первого канала» отметил, что нынешний формат «Огоньков» с удовольствием смотрят многие россияне после 45 лет.

Эрнст не считает целесообразным «огоньки» для молодежи, поскольку молодые люди значительно реже проводят новогоднюю ночь в семейном кругу.

Ранее недовольство по поводу формата «новогоднего огонька» выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.