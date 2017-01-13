Госдеп США заявил, что не получил приглашения на переговоры по Сирии в Астане

Вашингтон, 13 января. Госдепартамент США не получил официального приглашения на переговоры по Сирии в Астане. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Марк Тонер.

По его словам, до настоящего момента Госдепартамент США не получил официальное приглашение, однако ведомство обсуждает данный вопрос с Анкарой и Москвой.

«Насколько я знаю, мы пока не получили официального приглашения на встречу в Астане. Процесс по данной инициативе продолжается. Мы находимся в контакте с Турцией и с Россией по данному вопросу», — сказал он.

Ранее стало известно, что переговоры в Астане по урегулированию сирийского кризиса состоятся 23 января.