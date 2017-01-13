Госдеп рассказал об отношении к контактам администрации Трампа с послом РФ

Вашингтон, 13 января. Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Марк Тонер заявил, что нет ничего предосудительного в контактах переходной администрации избранного главы страны Дональда Трампа с российским послом. По его словам, это является частью работы по передаче власти.

«Мы не видим в этом никакой проблемы», — подчеркнул Тонер, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщалось ранее, советник Трампа Майкл Флинн заявил, что обсудил с послом России в США детали будущего телефонного разговора избранного президента США с Владимиром Путиным после инаугурации.

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