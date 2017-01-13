Скончался автор романа «Изгоняющий дьявола»‍ Уильям Питер Блэтти

Мэриленд, 13 января. В США скончался писатель, сценарист и режиссер Уильям Питер Блэтти, известный как автор романа «Изгоняющий дьявола». Об этом сообщает информационное агентство Assosiated Press.

Питер Блэтти умер в возрасте 89 лет, в больнице города Бетесда, который расположен в штате Мэриленд. Вдова писателя сообщила, что причиной смерти Питера Блэтти стало онкологическое заболевание.

Блэтти стал известен благодаря роману «Изгоняющий дьявола», который был издан в 1971 году. За короткий промежуток времени роман стал мировым бестселлером, после чего Блэтти создал сценарий к одноименной кинокартине. В 1973 году Питер Блэтти получил премию американской киноакадемии «Оскар».