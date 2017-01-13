up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Общество

Назван самый популярный в России автомобиль в 2016 году

13 Января 2017 21:33
58Просмотры

Назван самый популярный в России автомобиль в 2016 году

Москва, 13 января. Ассоциация европейского бизнеса определила самые продаваемые новые легковые автомобили России в 2016 году.

Лидером продаж оказался Hyundai Solaris, в упорной борьбе опередивший отечественный автомобиль Lada Granta. Продажи последней упали почти на треть по сравнению с 2015 годом.

Корейская модель KIA Rio показала третий результат на российском рынке. Четвертая позиция осталась за Lada Vesta.

Наконец, пятым по популярности у россиян стал практичный седан Volkswagen Polo.

Ранее сообщалось о решении Audi прекратить поставки пяти моделей автомобилей на российский рынок.

Сергей Свазовский

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС