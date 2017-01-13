Назван самый популярный в России автомобиль в 2016 году

13 Января 2017 21:33 58

Москва, 13 января. Ассоциация европейского бизнеса определила самые продаваемые новые легковые автомобили России в 2016 году.

Лидером продаж оказался Hyundai Solaris, в упорной борьбе опередивший отечественный автомобиль Lada Granta. Продажи последней упали почти на треть по сравнению с 2015 годом.

Корейская модель KIA Rio показала третий результат на российском рынке. Четвертая позиция осталась за Lada Vesta.

Наконец, пятым по популярности у россиян стал практичный седан Volkswagen Polo.

Ранее сообщалось о решении Audi прекратить поставки пяти моделей автомобилей на российский рынок.