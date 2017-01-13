Посольство РФ отреагировало на сообщения штаба Трампа о разговоре с Путиным

13 Января 2017 21:33 37

Вашингтон, 13 января. В российском посольстве в Соединенных Штатах не стали комментировать сообщения о готовящемся разговоре главы РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, о чем ранее заявили в его штабе.

Как рассказали в пресс-службе посольства России в США, многочисленные контакты, которые осуществляются в ежедневном режиме с местными собеседниками, не комментируются.

Ранее советник Трампа Майкл Флинн заявил, что якобы обсудил с российским послом в США детали телефонного разговора российского президента Владимира Путина с Дональдом Трампом после инаугурации. Соответствующую информацию также подтвердили и в штабе Трампа.