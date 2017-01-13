Астронавты NASA и ESA успешно завершили второй выход в открытый космос

Вашингтон, 13 января. Астронавт NASA Роберт Кимброу, а также астронавт ESA Том Песке успешно завершили выход в открытый космос, осуществленный ими в пятницу 13 января.

Перед экипажем была поставлена задача установить три литий-ионные батареи на внешней поверхности, что и было сделано.

Это уже второй выход астронавтов в открытый космос для совершенствования электроснабжения МКС.

В NASA отмечают энергоемкость и экономичность эксплуатации нового оборудования.

6 января сообщалось о завершении шестичасового выхода в космос экипажа МКС.