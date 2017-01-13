FAN-TV Лента новостей
Астронавты NASA и ESA успешно завершили второй выход в открытый космос
Общество

Астронавты NASA и ESA успешно завершили второй выход в открытый космос

Сегодня 21:18
52

Астронавты NASA и ESA успешно завершили второй выход в открытый космос

Вашингтон, 13 января. Астронавт NASA Роберт Кимброу, а также астронавт ESA Том Песке успешно завершили выход в открытый космос, осуществленный ими в пятницу 13 января.

Перед экипажем была поставлена задача установить три литий-ионные батареи на внешней поверхности, что и было сделано.

Это уже второй выход астронавтов в открытый космос для совершенствования электроснабжения МКС.

В NASA отмечают энергоемкость и экономичность эксплуатации нового оборудования.

6 января сообщалось о завершении шестичасового выхода в космос экипажа МКС.

комментарии
Сергей Свазовский
#роберт кимброу #том песке
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Сегодня 21:01
84

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Сегодня 20:33
129

Судьба Чернобыля: приведет ли к катастрофе прекращение достройки Хмельницкой АЭС

Сегодня 20:06
330

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Сегодня 19:42
125

НАТО под угрозой: будущий глава Пентагона обвинил РФ в атаке на существующий миропорядок

Сегодня 19:34
237
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Астронавты NASA и ESA успешно завершили второй выход в открытый космос

21:18

Легковой автомобиль сбил семью с ребенком на севере Москвы

21:11

Представитель Трампа раскрыл детали его инаугурационной речи

21:05

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

21:01

США поддержали меморандум России и Турции о безопасности полетов в Сирии

20:53

Пентагон выступил за расширение сотрудничества с Россией по Сирии

20:51

Россия, Турция и Иран обсудили в Москве переговоры по Сирии в Астане

20:43

США предлагают Турции помощь в борьбе с ИГ в Сирии

20:41

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

20:33

Скончался знаменитый фотограф и зять Елизаветы II граф Сноудон

20:24

Армия Ирака выбила ИГ из главного правительственного здания в Мосуле

20:23

Россельхознадзор сообщил о массовой фальсификации продуктов питания в России

20:22
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Легковой автомобиль сбил семью с ребенком на севере Москвы
Читать
Закрыть