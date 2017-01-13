В WhatsApp найдена опасная уязвимость, позволяющая перехватывать сообщения

Вашингтон, 13 января. Уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp, которая позволяет читать переписку пользователей, обнаружил исследователь из Университета Беркли. Соответствующую информацию приводит издание Guardian.

По словам ученого, в мессенджер внедрена система сквозного шифрования, которая позволяет оставить лазейку. Благодаря ней Facebook способна перехватить переписку пользователей. Для того, чтобы это получилось сделать, WhatsApp генерирует ключи шифрования заново, затем система перешифровывает и отправляет не отмеченные как «доставленные» сообщения.

Исследователь выявил, что в случае смены ключа шифрования пользователи WhatsApp не получают уведомление. Так, юзеры получат оповещение только после отправки сообщения даже несмотря на то, что в настойках мессенджера можно включить уведомления о генерации нового ключа.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила законопроект, который может ограничить доступ WhatsApp, Skype, Viber и иных мессенджеров к данным пользователей в ЕС.