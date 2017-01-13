FAN-TV Лента новостей
В WhatsApp найдена опасная уязвимость, позволяющая перехватывать сообщения
Весь мир

В WhatsApp найдена опасная уязвимость, позволяющая перехватывать сообщения

Сегодня 21:32
47

В WhatsApp найдена опасная уязвимость, позволяющая перехватывать сообщения

Вашингтон, 13 января. Уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp, которая позволяет читать переписку пользователей, обнаружил исследователь из Университета Беркли. Соответствующую информацию приводит издание Guardian.

По словам ученого, в мессенджер внедрена система сквозного шифрования, которая позволяет оставить лазейку. Благодаря ней Facebook способна перехватить переписку пользователей. Для того, чтобы это получилось сделать, WhatsApp генерирует ключи шифрования заново, затем система перешифровывает и отправляет не отмеченные как «доставленные» сообщения.

Исследователь выявил, что в случае смены ключа шифрования пользователи WhatsApp не получают уведомление. Так, юзеры получат оповещение только после отправки сообщения даже несмотря на то, что в настойках мессенджера можно включить уведомления о генерации нового ключа.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила законопроект, который может ограничить доступ WhatsApp, Skype, Viber и иных мессенджеров к данным пользователей в ЕС.

комментарии
Тимур Румянцев
#whatsapp
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Сегодня 21:01
96

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Сегодня 20:33
133

Судьба Чернобыля: приведет ли к катастрофе прекращение достройки Хмельницкой АЭС

Сегодня 20:06
344

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Сегодня 19:42
125

НАТО под угрозой: будущий глава Пентагона обвинил РФ в атаке на существующий миропорядок

Сегодня 19:34
241
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Посольство РФ отреагировало на сообщения штаба Трампа о разговоре с Путиным

21:33

Назван самый популярный в России автомобиль в 2016 году

21:33

Скончался автор романа «Изгоняющий дьявола»‍ Уильям Питер Блэтти

21:32

В WhatsApp найдена опасная уязвимость, позволяющая перехватывать сообщения

21:32

Астронавты NASA и ESA успешно завершили второй выход в открытый космос

21:18

Легковой автомобиль сбил семью с ребенком на севере Москвы

21:11

Представитель Трампа раскрыл детали его инаугурационной речи

21:05

Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

21:01

США поддержали меморандум России и Турции о безопасности полетов в Сирии

20:53

Пентагон выступил за расширение сотрудничества с Россией по Сирии

20:51

Россия, Турция и Иран обсудили в Москве переговоры по Сирии в Астане

20:43

США предлагают Турции помощь в борьбе с ИГ в Сирии

20:41
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Посольство РФ отреагировало на сообщения штаба Трампа о разговоре с Путиным
Читать
Закрыть