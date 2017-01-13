Легковой автомобиль сбил семью с ребенком на севере Москвы

Москва, 13 января. Легковой автомобиль сбил трех пешеходов на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что ДТП произошло на Хорошевском шоссе возле станции метро «Полежаевская», когда семья переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП отец семейства и его десятилетний сын были госпитализированы, женщина отделалась легкими ушибами и от госпитализации отказалась.

За рулем автомобиля находился 35-летний мужчина, который в настоящее время дает показания сотрудникам полиции.