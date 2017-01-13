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Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо
Новости Сирии

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Сегодня 22:30
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Благодаря операции САА против боевиков в долине Вади-Барада водоснабжение Дамаска вскоре будет возобновлено

Сирия, 13 января. Сирийская армия освободила долину Вади-Барада к западу от Дамаска, таким образом, водоснабжение столицы вскоре будут восстановлено. Продолжаются столкновения террористов ИГ* и отрядов ССА** в окрестностях города Аль-Баб. Военнослужащие САА отбили наступление боевиков оппозиции на окраине города Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Представители администрации города Дамаск заявили, что в скором времени водоснабжение районов столицы будет возобновлено. Военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить практически все территории в районе крупных водных источников в долине Вади-Барада, откуда вода поступает в Дамаск. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видеозапись, где запечатлены разрушения, которые оставили после себя террористы, покидая населенный пункт Бассемех. Боевики оппозиции выразили готовность сдать поселение и все вооружение в обмен на возможность эвакуации в Идлиб.

По данным одного из сирийских новостных порталов, ВВС САР нанесли несколько авиаударов по местам концентрации остатков оппозиционных сил, отказавшихся присоединиться к правительственному плану перемирия в долине Вади-Барада к западу от Дамаска. Ликвидировано несколько групп боевиков, также разрушена значительная часть их укреплений.

Провинция Латакия

Подразделения правительственных войск продолжают контратаковать укрепленные районы боевиков оппозиционных формирований в северной части провинции Латакия. В данный момент сирийская артиллерия ведет ответный огонь по позициям террористов вблизи населенного пункта Кабани из тяжелых арторудий и минометов. Сообщается, что уничтожено несколько боевиков, многие ранены.

Провинция Алеппо

Отряды Сирийской свободной армии (ССА) отбили населенный пункт Аль-Сафлания, расположенный в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо, в ходе ожесточенных боев с террористами ИГ. Обе стороны понесли потери в живой силе, однако отрядам ССА все же удалось пробить линию обороны ИГ и отбросить боевиков террористической организации.

Террористы ИГ и отряды ССА ведут ожесточенные бои в окрестностях города Аль-Баб

Провинция Хомс

Военнослужащие сирийских войск провели ответный массированный артиллерийский обстрел позиций боевиков террористических группировок недалеко от населенного пункта Ум Шаршух к северу от города Хомс. По меньшей мере пять боевиков были уничтожены в ходе обстрела. Тем не менее перестрелки в этой части провинции время от времени возобновляются.

Провинция Даръа

Отряды боевиков оппозиции предприняли попытку прорвать оборону правительственной армии в районе населенного пункта Карм Аль-Румман к северо-востоку от города Даръа. Однако сирийским военнослужащим удалось отбросить боевиков назад, нанеся им значительные численные потери. Кроме того, было уничтожено несколько автомашин с крупнокалиберными пулеметами боевиков.

Провинция Ракка

Террористы ИГ провели контратаку позиций отрядов Сирийских демократических сил (SDF)*** в окрестностях населенного пункта Джабар на западе от города Ракка. Как сообщает близкое к ИГ информационное агентство «Аль-Амак», в ходе контрнаступления боевикам удалось вернуть под свой контроль часть территорий в регионе. Ожесточенные столкновения на окраинах Джабара пока продолжаются.

На западе от Ракки продолжаются столкновения между отрядами SDF и ИГ

Провинция Хама

Боевики оппозиционных группировок открыли огонь по опорным пунктам правительственных войск около населенного пункта Торин, расположенного к западу от города Хама. Обстрел велся из РСЗО «Град». Сообщается, что никто из военнослужащих не пострадал. Тем не менее несколько снарядов попали на территорию жилого квартала. В результате несколько зданий были частично разрушены. Данные о возможных жертвах среди гражданского населения пока устанавливаются.

Провинция Хасака

В лагерь Аль-Хол, расположенный в восточной части города Хасака, прибыли более 400 беженцев из иракского города Мосул, оккупированного террористами ИГИЛ. Предполагается, что в ближайшее время приток беженцев будет только возрастать.

Ирак

Вблизи населенного пункта Таль-Абта в окрестностях города Талль-Афар к западу от Мосула вспыхнули ожесточенные бои между бойцами иракского шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» и отрядами террористов ИГ. Ликвидировано несколько ополченцев, однако боевики несут более серьезные потери: уничтожено несколько групп террористов, также ликвидированы две единицы бронетехники и несколько транспортных средств ИГ.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

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Алексей Громов
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