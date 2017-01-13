Представитель Трампа раскрыл детали его инаугурационной речи

Вашингтон, 13 января. Избранный лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей речи на инаугурации 20 января планирует сообщить о направлениях, по которым он будет вести страну в ходе президентства. По словам официального представителя Трампа Шона Спайсера, американский лидер намерен предоставить рабочие места большему числу американцев, так как желает «объединить американский народ».

«Многое из этого вы услышите в инаугурационной речи, — отметил он. — (Трамп. — прим. ФАН) отразит, куда он хочет повести страну».

Ранее советник избранного главы США Майкл Флинн обсудил с послом России в США детали телефонного разговора российского президента Владимира Путина с Дональдом Трампом после инаугурации.

Напомним, что команда Трампа собрала на церемонию инаугурации 90 миллионов долларов в виде частных пожертвований.