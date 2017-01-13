США поддержали меморандум России и Турции о безопасности полетов в Сирии

Вашингтон, 13 января. Пентагон позитивно расценивает меморандум России и Турции о безопасности полетов в Сирии. Об этом сообщила помощник министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин.

«Когда я увидела сообщения о меморандуме, я была довольна, потому что я знаю, насколько важен наш с Россией меморандум о взаимопонимании для переговоров о безопасности», — пояснила Слоткин.

Она также добавила, что принимала участие в переговорах с российскими военными по меморандуму о взаимопонимании в Сирии, отметив, что Москва и Вашингтон добросовестно соблюдают его, что вносит ощутимый вклад в безопасность американских и российских пилотов в Сирии.