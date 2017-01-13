США предлагают Турции помощь в борьбе с ИГ в Сирии

Вашингтон, 13 января. США ведут активные переговоры с Турцией об участии в операции «Щит Евфрата», которую проводит Анкара в районе сирийского города Эль-Баб. Об этом сообщила помощник министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин.

По ее словам, Вашингтон находится в постоянном контакте с Турцией относительно помощи в операции против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ в Сирии.

«Мы ежечасно общаемся с турками по кампании в Сирии против ИГ. Мы говорили об Эль-Баб, но я не хочу вдаваться в детали», — сказала Слоткин.

Стоит напомнить, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о наличии доказательств, которые подтверждают поддержку террористов ИГ со стороны США.