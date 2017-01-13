Россия, Турция и Иран обсудили в Москве переговоры по Сирии в Астане

Москва, 13 января. Межведомственные делегации РФ, Турции и Ирана провели трехсторонние консультации в МИД России. Соответствующая информация приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Согласно приведенным данным, в консультациях принимали участие директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Вершинин, замминистра иностранных дел России Богданов, замминистра иностранных дел Турецкой республики С.Онал и замминистра иностранных дел Ирана Х.Джабери-Ансари. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на открытии консультаций.

Так, вопросы подготовки и проведения Международной встречи по сирийскому урегулированию в столице Казахстана стали главной темой обсуждения. Стороны пришли к единому мнению, что предстоящий форум в Астане призван дать необходимый импульс процессу политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии, обеспечить продолжение борьбы с террористическими группировками, внесенными в список ООН, а также долгосрочное и устойчивое прекращение боевых действий в Сирии.