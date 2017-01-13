Пентагон выступил за расширение сотрудничества с Россией по Сирии

Вашингтон, 13 января. И.о. помощника главы Минобороны США по международной безопасности Элисса Слоткин заявила, что в Пентагоне поддерживают идею расширения меморандума о взаимопонимании с военными Российской Федерации по Сирии.

Так, отвечая на вопрос о том, есть ли возможности для такого шага, Слоткин заявила, что полностью поддерживает расширение этого документа. Она подчеркнула, что в Пентагоне постоянно ведут работу над этим документом.

Отметим, что подписанный военными ведомствами России и США меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов во время осуществления военных операций в воздушном пространстве Сирийской республики вступил в силу 20 октября 2015 года.

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Ранее сообщалось, что Минобороны РФ не получало официальных претензий от американской стороны в связи с «опасными сближениями» истребителей ВКС РФ с самолетами ВВС США в Сирии.