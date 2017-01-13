Россельхознадзор сообщил о массовой фальсификации продуктов питания в России

Москва, 13 января. Четверть пищевой продукции, которая представлена на российском рынке, является фальсифицированной. Об этом заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко в комментарии корреспонденту ФАН.

По его словам, проблема фальсифицированной продукции на российском рынке пищевых продуктов может нанести государству колоссальный урон.

«По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного - пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — отметил Алексеенко.

Он также добавил, что мошенники наносят вред компаниям, которые производят нормальную продукцию, так как те оказываются в экономическом проигрыше.