Армия Ирака выбила ИГ из главного правительственного здания в Мосуле

Вашингтон, 13 января. Бойцам армии Ирака удалось освободить главное правительственное здание в Мосуле от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По словам исполняющей обязанности помощника главы Минобороны Соединенных Штатов по международной безопасности Элиссы Слоткин, иракские солдаты проследовали к административному зданию по управлению провинцией Найнава.

Слоткин отметила, что захват правительственного здания является важной символической победой и крупным успехом масштабной операции по освобождению Мосула от ИГ. В настоящее время над главным административным зданием провинции развевается флаг Ирака, добавила она.

Ранее сообщалось, что террористы ИГ применили против сил международной коалиции в Ираке вооруженные беспилотники, использовав коммерчески доступные телеуправляемые дроны в качестве оружия.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.