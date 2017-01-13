Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики обратилось сегодня к международному сообществу, генеральному секретарю ООН и Совету безопасности организации. Официальный Дамаск требует от ООН осудить агрессивные действия Израиля на сирийской территории и предпринять срочные превентивные меры, чтобы нечто подобное не повторилось вновь.

Напомним, что сегодня Минобороны Сирии заявило о ракетных обстрелах военного аэропорта неподалеку от Дамаска с территории Израиля. Как сообщили сирийские военные, Израиль сегодня в полночь выпустил несколько ракет, которые разорвались в районе авиабазы Эль-Мезза. Данный военный объект находится всего в восьми километрах к западу от сирийской столицы. Сирийская сторона предполагает, что снаряды были выпущены с позиций возле Тивериадского озера у северных границ Израиля.

Какой будет реакция ООН и Совета безопасности организации на запрос сирийского МИД? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Семену Багдасарову, политическому обозревателю, эксперту Центра аналитических исследований, директору Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

«Не будет никакой реакции, и в ООН не будут ничего такого рассматривать. Сколько раз были такие израильские акции, за ними следовали ноты протеста и призывы сирийской стороны, и на этом все заканчивалось. Также будет и сейчас», — приводит свою точку зрения востоковед.

Государство Израиль, отмечает Семен Багдсаров, имеет традиционно привилегированное положение в Организации объединенных наций. Как правило, Совет безопасности этой международной организации не принимает никаких антиизраильских резолюций и постановлений. Тем более от него не следует ожидать каких-то «срочных мер», которые сейчас требует официальный Дамаск.

«Так построена система в ООН: никто не хочет связываться там с Израилем и особо с ним ссориться. А сирийцы что? У них идет гражданская война, они могут и потерпеть», — поясняет эксперт.

Конечно, в прошлом месяце у Израиля были определенные проблемы в ООН. Все мы помним, как Совбез принял резолюцию, осуждающую действия государства на палестинских территориях. Тогда даже США не стали применять свое право вето и дали «антиизраильской резолюции» пройти. Тем не менее, считает эксперт, это был единичный демарш, которому не суждено повториться.