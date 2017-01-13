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Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик
Политика

Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Сегодня 20:33
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Сирия, Израиль и ООН: шанс того, что Совбез осудит израильские обстрелы, невелик

Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики обратилось сегодня к международному сообществу, генеральному секретарю ООН и Совету безопасности организации. Официальный Дамаск требует от ООН осудить агрессивные действия Израиля на сирийской территории и предпринять срочные превентивные меры, чтобы нечто подобное не повторилось вновь.

Напомним, что сегодня Минобороны Сирии заявило о ракетных обстрелах военного аэропорта неподалеку от Дамаска с территории Израиля. Как сообщили сирийские военные, Израиль сегодня в полночь выпустил несколько ракет, которые разорвались в районе авиабазы Эль-Мезза. Данный военный объект находится всего в восьми километрах к западу от сирийской столицы. Сирийская сторона предполагает, что снаряды были выпущены с позиций возле Тивериадского озера у северных границ Израиля.

Какой будет реакция ООН и Совета безопасности организации на запрос сирийского МИД? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Семену Багдасарову, политическому обозревателю, эксперту Центра аналитических исследований, директору Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

«Не будет никакой реакции, и в ООН не будут ничего такого рассматривать. Сколько раз были такие израильские акции, за ними следовали ноты протеста и призывы сирийской стороны, и на этом все заканчивалось. Также будет и сейчас», — приводит свою точку зрения востоковед.

Государство Израиль, отмечает Семен Багдсаров, имеет традиционно привилегированное положение в Организации объединенных наций. Как правило, Совет безопасности этой международной организации не принимает никаких антиизраильских резолюций и постановлений. Тем более от него не следует ожидать каких-то «срочных мер», которые сейчас требует официальный Дамаск.

Семен Багдасаров

«Так построена система в ООН: никто не хочет связываться там с Израилем и особо с ним ссориться. А сирийцы что? У них идет гражданская война, они могут и потерпеть», — поясняет эксперт.

Конечно, в прошлом месяце у Израиля были определенные проблемы в ООН. Все мы помним, как Совбез принял резолюцию, осуждающую действия государства на палестинских территориях. Тогда даже США не стали применять свое право вето и дали «антиизраильской резолюции» пройти. Тем не менее, считает эксперт, это был единичный демарш, которому не суждено повториться.

«Эта резолюция была принята, когда президент США Барак Обама конкретно высказался по палестинской проблеме. Не думаю, что США будут выступать против действий Израиля на территории Сирии и вступаться за Дамаск. Мы, Россия, также не хотим ссориться с Израилем, так как нам это не надо», — подводит итог Семен Багдасаров.

комментарии
Иван Верихов
#барак обама #сирия #семен багдасаров
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