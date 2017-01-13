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Экономика

Чубайс дал пессимистичный прогноз относительно отмены санкций в 2017 году

13 Января 2017 20:09
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Чубайс дал пессимистичный прогноз относительно отмены санкций в 2017 году

Москва, 13 января. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в настоящее время не существует предпосылок для отмены антироссийских санкций. Об этом Чубайс рассказал корреспонденту ФАН в кулуарах Гайдаровского форума.

Он пояснил, что многие участники форума с воодушевлением говорили о снятии антироссийских санкций в ближайшем будущем, однако он сам не видит перспектив в данном вопросе.

«Я не вижу реальных перспектив, скажем, в 2017 году по отмене санкций. Ну может, я ошибаюсь», — сказал он.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов назвал срок возможной отмены контрсанкций, которые были введены Москвой в ответ на антироссийские ограничительные меры со стороны Запада.

Кирилл Иванов

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