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Штаб Трампа рассказал о подготовке переговоров с Путиным

13 Января 2017 20:10
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Штаб Трампа рассказал о подготовке переговоров с Путиным

Вашингтон, 13 января. Советник избранного главы Соединенных Штатов Майкл Флинн обсудил с послом России в США детали телефонного разговора российского президента Владимира Путина с Дональдом Трампом после инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом рассказали журналистам в штабе Трампа.

Как сообщил представитель избранного американского лидера Шон Спайсер, Флинн и российский посол обменялись логистической информацией по поводу того, как осуществить разговор между Трампом и Путиным.

Напомним, ранее Трамп пообещал быть жестким с Россией, но заявил, что надеется поладить с Путиным. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, избранный президент США, который хочет поладить с Путиным, должен учесть, что уважение не бывает односторонним.

Тимур Румянцев

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