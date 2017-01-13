Новости США: Трамп погуляет в честь инаугурации на $90 млн, Пентагон грозит РФ отмщением за «кибератаки»

Новости США, 13 января. Церемония инаугурация Дональда Трампа станет самой дорогой в истории Штатов. Глава Пентагона Эштон Картер обещает равноценно ответить на кибератаки, якобы осуществленные российскими хакерами. Имя Хиллари Клинтон вновь появилось в ленте твитов избранного американского лидера. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп «со вкусом» потратит 90 млн долларов на свою инаугурацию

Согласно данным Associated Press, на проведение церемонии инаугурации новоизбранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа благодаря частным пожертвованиям была собрана рекордная сумма в 90 миллионов долларов.

Таким образом, инаугурационный комитет республиканца собрал самую внушительную сумму за всю историю. Покидающий пост президента США Барак Обама в 2009 году, например, как сообщает издание, располагал лишь 55 миллионами долларов. Общие сборы в честь его второй инаугурации составили и того меньше — 43 миллиона.

Председатель комитета будущего главы Штатов Том Баррак отметил, что, несмотря на крупную сумму, церемония будет выглядеть сдержанно, так как сам Трамп не хочет устраивать из своей инаугурации «цирковое шоу». Ранее миллиардер также дал понять, что церемония в его честь пройдет «со вкусом».

Руководитель инаугурационного комитета Барака Обамы Стив Керриган, в свою очередь, отметил, что его команда занималась планированием двух крупнейших на сегодняшний день церемоний инаугурации в истории США, но ни разу не приближалась к такой крупной сумме расходов.

Истерика Пентагона по поводу «руки Путина» набирает обороты

Руководитель оборонного ведомства Соединенных Штатов Эштон Картер заявил в интервью изданию CBS News, что американская сторона не намерена останавливаться на полпути и еще даст равноценный ответ на кибератаки, совершенные якобы российскими хакерами «по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина».

Глава Пентагона подчеркнул, что уже предпринятые ответные действия США — только начало. По его словам, киберответ — это очень мало, и в дальнейшем Штаты предпримут более серьезные меры в отношении России:

«Это только точка отсчета, а не потолок!»

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что темы «руки Путина», «российских кибератак», «вмешательства РФ» в выборный процесс уже стали поводом для настоящей истерии в США. Напомним, что, по информации американской разведки, Россия якобы осуществляла хакерские атаки на ресурсы некоторых политических организаций Штатов, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах. При этом никаких доказательств разведывательное сообщество до сих пор не представило.

Трамп объяснил, в чем кроется истинная причина поражения Клинтон

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп разместил на своей странице в соцсети Twitter запись, посвященную своему бывшему конкуренту, экс-кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Миллиардер выразил мнение, что бывшая первая леди вообще не должна была быть допущена к участию в выборах, если учитывать ту информацию, которой располагали о ней представители руководства ФБР. Соответственно, у Клинтон просто не может быть никаких претензий к ведомству, она должна быть благодарна уже за то, что ей позволили принять участие в президентской гонке.

Республиканец также подчеркнул, что в ФБР, напротив, слишком любезно обошлись с бывшим госсекретарем. Причину же ее проигрыша Трамп видит в том, что Клинтон проводила кампанию не в тех штатах, жители которых могли бы отдать за нее голос, и в целом проявила недостаточно энтузиазма. Напомним, что после поражения на выборах штаб кандидата от демократов обвинил в неудаче ФБР.

Обама считает, что у Трампа есть своя изюминка

Покидающий пост лидера Соединенных Штатов Барак Обама рассказал в эфире программы «60 минут» на канале CBS, почему не стоит недооценивать нового американского президента Дональда Трампа.

Обама убежден, что Трампа не стоит недооценивать уже хотя бы потому, что ему удалось одержать победу в президентской гонке и стать 45-м главой США. Действующий лидер признался, что до последнего не верил в возможность победы республиканца, однако Трамп все-таки добился своей цели и обошел фаворита голосования Хиллари Клинтон.

Барак Обама также назвал миллиардера «необычным кандидатом» и отметил, что вся его кампания была «импровизационной». Именно поэтому, по мнению Обамы, республиканцу не удалось заручиться поддержкой всех членов партии, от которой он избирался.