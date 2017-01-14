Возрождение Алеппо: сирийские власти восстанавливают район Бустан аль-Каср

Алеппо, 13 января. Власти Сирийской Арабской Республики приступили к активной фазе восстановления жилых кварталов Восточного Алеппо. Источник Федерального агентства новостей передал в редакцию видео, на котором запечатлен момент возвращения первых семей в район Бустан аль-Каср.

Сообщается, что в указанном районе населенного пункта стартовали работы по очистке улиц и проспектов от каменной крошки и огромных валунов, оставшихся после проводимых ранее боевых действий.

На полученной Федеральным агентством новостей записи можно увидеть, как в район Бустан аль-Каср возвращаются первые семьи. Эти люди, несмотря на отсутствие во многих, некогда жилых постройках, нормальных условий жизни (у большей части домов попросту отсутствуют окна и стены) рады тому, что они могут жить в своих квартирах, не опасаясь за свою жизнь.

Наблюдая за процессом восстановления города, с трудом веришь, что еще месяц назад указанный район контролировался боевиками запрещенных в России террористических организаций.