Скончался знаменитый фотограф и зять Елизаветы II граф Сноудон

Лондон, 13 января. Экс-супруг принцессы Маргарет, зять королевы Елизаветы II, граф Сноудон скончался в возрасте 86 лет.

Урожденный Энтони Армстронг-Джонс был знаменитым фотографом. Он работал с такими знаменитостями, как Лоуренс Оливье, Марлен Дитрих и Дэвид Боуи.

Букингемский дворец сообщил, что королева проинформирована о кончине Джонса, который до 1978 года состоял в браке с младшей сестрой Ее Величества. Ныне покойная принцесса Маргарет и Джонс поженились в 1960 году, однако брак распался спустя 16 лет. Официально развод состоялся в 1978 году. СМИ обвиняли супруга принцессы в изменах и пристрастии к наркотикам.