Ученые объяснили, как перфекционизм приводит к бессоннице

Лондон, 13 января. Перфекционизм в связке с повышенной тревожностью может приводить к нарушению сна, что установили специалисты из Высшей школы экономики, Оксфордского и Нортумбрийского университетов. Журнал Personality and Individual Differences опубликовал результаты соответствующего исследования.

Так, исследователи вели наблюдение за более 70 добровольцами в возрасте от 18 до 27 лет. Все они также прошли ряд тестов. Половина опытной группа страдала бессонницей от 3 месяцев до 10 лет, другие люди не имели никаких проблем со сном.

Выяснилось, что перфекционизм, а точнее родительская критика, сомнения относительно собственных действий и беспокойство по поводу возможных ошибок действительно могут способствовать расстройству сна. По мнению специалистов, повышенная тревожность по незначительным поводам и депрессия выступают в качестве сопутствующих факторов. Таким образом, происходит так называемый порочный круг: человек не высыпается, испытывает страх, который снова не дает уснуть, у него нет ни настроения, ни сил.

Напомним, ранее сообщалось, что американские ученые нашли главный фактор клеточного старения человека.