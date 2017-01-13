Судьба Чернобыля: приведет ли к катастрофе прекращение достройки Хмельницкой АЭС

13 Января 2017 20:06 44

Прекращено соглашение между Россией и Украиной о достройке Хмельницкой АЭС. Де-юре соглашение было разорвано по инициативе Киева еще в 2015 году. Заслуженный эколог Российской Федерации, офицер связи МАгАтЭ Андрей Пешков рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей об угрозах для энергобезопасности Украины, которые таит прекращение договора о сотрудничестве.

Информация появилась на официальном портале правовой информации МИД РФ, сообщают «Известия». Документ о сотрудничестве в строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС был подписан в Киеве 9 июня 2010 года, его действие прекращено 12 мая 2016 года. На данный момент построены только два энергоблока.

Строительство Хмельницкой станции изначально сопровождались проблемами. Согласно проекту, это должна была быть четырехблочная АЭС общей мощностью 4000 МВт с энергоблоками, оснащенными серийными реакторами ВВЭР-1000. Строительство началось в 1981 году. Первый блок был введен в 1987 году, а второй планировали ввести в эксплуатацию в конце 1991 года. В 1990 году Верховная рада Украины ввела мораторий на строительство новых АЭС. Во время действия запрета на Хмельницкой станции смонтировали основные технологические узлы и подготовили персонал для работы на втором блоке. Сооружение второго блока возобновилось в 1993 году, но из-за недостатка средств работы закончились лишь к середине 2002-го. В 1996 году в помещении АЭС произошел аварийный выброс радиоактивного пара, что привело к гибели как минимум одного работника станции — точные данные никто не публикует. Физический и энергетический пуск второго блока состоялся летом 2004 года. Осенью 2005-го был подписан акт о введении второго блока ХАЭС в промышленную эксплуатацию.

Подписанное в 2010 году соглашение о строительстве третьего и четвертого блоков ХАЭС, которым должен был заниматься ЗАО «Атомстройэкспорт», аннулировал президент Украины Петр Порошенко в мае 2015-го, а 16 сентября Порошенко подписал законы о прекращении сотрудничества с Россией в строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС.

«Это был план на четыре блока и на 20 лет работы. С расчетом на растущее энергопотребление было спланировано построить АЭС, что называется, как у людей: сначала один блок, затем второй, третий, четвертый. А теперь станции не будет. Нет ничего удивительного в том, что в 2015 году де-юре, а сегодня де-факто, прекратили работу, — комментирует для ФАН офицер связи МАгАтЭ Андрей Пешков. — Конечно, на данный момент, пока нет промышленности и потребления, угроз для энергобезопасности Украины нет. Но она появится, как только начнется восстановление экономики, станет понятно, что она не сможет развиваться, потому что энергетика «хлопнулась».

Что касается радиационной угрозы, то собеседник ФАН отметил, что украинцы на этот счет могут не беспокоиться. «Блоки пустые, в них не заряжали топливо и не ставили реакторы, поэтому АЭС не представляет радиационную угрозу», — говорит эксперт.