Симоньян похвасталась длинными руками RT после скандала на американском ТВ

Москва, 13 января. Реакция на внезапное включение российского телеканала RT в эфире американского канала C-Span — настоящая истерика. Такое мнение выразила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Так, комментируя эту историю в интервью журналистам, Симоньян подчеркнула, что «мейнстрим бьется в истерике, что опять виноват RT и русские хакеры».

«Ну, вы поняли, да, какие у нас длинные руки?», — позже написала она в своем Twitter.

Читайте также: Попкорн закончился: Симоньян рассказала о внезапном включении RT в эфире США

Напомним, сам инцидент произошел 12 января. В тот день зрители C-SPAN, которые смотрели прямую трансляцию комитета Палаты представителей США, удивились после того, как эфир внезапно прервался, и вместо него была включена передача RT.