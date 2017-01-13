Команда Трампа собрала рекордную сумму на его инаугурацию

Нью-Йорк, 13 января. Команда избранного президента США Дональда Трампа собрала на церемонию инаугурации 90 миллионов долларов в виде частных пожертвований. Об этом сообщает американское информационное агентство Associated Press.

Собранная сумма является рекордной и значительно превышает пожертвования, которые удавалось собрать предыдущим президентам. На первую инаугурацию Барак Обама сумел собрать 55 миллионов долларов, а на вторую всего лишь 43 миллиона долларов.

По словам главы инаугурационного комитета Тома Баррака, Дональд Трамп не планирует превращать церемонию в «цирковое представление», даже с учетом того, что на 90 миллионов долларов можно устроить пышное мероприятие.

Ранее стало известно, что представителем России на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа станет посол РФ в США Сергей Кисляк.