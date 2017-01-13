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Депутаты предложили передать РПЦ «Зенит-Арену» вместо Исаакиевского собора
Общество

Депутаты предложили передать РПЦ «Зенит-Арену» вместо Исаакиевского собора

Сегодня 19:25
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Депутаты предложили передать РПЦ «Зенит-Арену» вместо Исаакиевского собора

Санкт-Петербург, 13 января. Акция протеста у Исаакиевского собора в Петербурге собрала около 500 человек. Депутаты парламента Петербурга встретились с горожанами у стен собора. Перспектива передачи собора в безвозмездное пользование РПЦ стала основной темой уличной встречи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщил собравшимся противникам передачи собора РПЦ депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев, соответствующее решение принималось в Москве. В свою очередь, его коллеги Максим Резник («Партия роста») и Борис Вишневский («Яблоко») возложили ответственность за передачу Исаакия РПЦ на петербургского губернатора Георгия Полтавченко.

Далее депутаты предложили передать в пользование церкви стадион с условным названием «Зенит-Арена» - долгострой на Крестовском острове. Соответствующий призыв вызвал бурные аплодисменты у собравшихся.

Читайте также: Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с передачей Исаакиевского собора в пользование РПЦ, являются исключительной прерогативой петербургских властей.

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Тимур Румянцев
#петербург #исаакиевский собор
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